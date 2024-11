Tusca espera receber 40 mil pessoas e movimentar R$ 12 milhões

Tusca 2023 - Crédito: Divulgação Tusca

A Taça Universitária de São Carlos (Tusca) deve receber 40 mil pessoas e movimentar R$ 12 milhões na economia de São Carlos, segundo a organização do evento, que tem início na próxima quinta-feira (14), às 23h.

Para este ano, organização montou dois palcos que vão receber mais de 50 atrações musicais. Serão cinco festas, com mais de 40 horas de open bar.

“A expectativa é alta, estamos esperando cerca de 40 mil pessoas por dia. Estamos bem animados para este ano, com estrutura e evento maior que o do ano passado”, declarou o presidente da Atlética da UFSCar, Lucas Gonçalves, nesta segunda-feira (11), em entrevista coletiva para o São Carlos Agora.

Lucas enfatizou que este ano a organização incluiu uma modalidade esportiva nova e investiu em um espaço mais interativo.

“No esportivo crescemos, mesmo que seja um pouco, visto que este ano adicionamos o futebol feminino de campo, que não existia no nosso campeonato. E no festivo estamos construindo um espaço diferente, um espaço mais interativo, que será um lugar onde as pessoas não só vão ir para beber e ouvir música, mas, sim, para fazer parte, se divertir lá dentro. Isso foi algo que a gente teve uma resposta muito boa do ano passado com a interação com algumas marcas. Então, a gente investiu um pouco mais este ano para ter um espaço muito legal e divertido para qualquer pessoa, independentemente da idade”.

Os shows acontecerão na Arena Tusca. Os ingressos avulsos são encontrados no endereço blacktag.com.br.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

14/11 (quinta-feira)

Palco principal

Matuê

Pabllo Vittar

Livinho

Gordão do PC

Kenan e Kel

Palco eletrônico

FatSync

Bruno Furlan

Lucian

Murphy

Spuri

15/11 (sexta-feira)

Palco principal

Menos é mais

PH

KVSH

Mioto

Palco eletrônico

Monic

Paulete Lindacelva

Valenttina Luz

Etcetera

Ella de Vuono

16/11 (sábado)

Tenda

Locos DJ

Tchakabum

Valesca

Noturna

Palco Principal

IG

GBR

Ludmilla

Dennis

Palco eletrônico

Vegas

Blazy

L-cio

Blancah

Melgazzo

Altruism

Special M

