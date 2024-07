Triatleta Luisa Baptista vai até o SAMU agradecer equipe que ajudou a salvar sua vida

Crédito: colaboração

Em um dia marcado por emoção e gratidão, a triatleta Luisa Baptista, que sobreviveu a um grave acidente em dezembro do ano passado, visitou a base do SAMU em São Carlos no último sábado (13). O objetivo do encontro era agradecer pessoalmente aos profissionais que foram fundamentais para salvar sua vida.

Luisa, que treinava de bicicleta na estrada vicinal Abel Terrugi, entre os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, foi atingida em cheio por uma moto. As equipes de suporte básico e avançado do SAMU chegaram ao local rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos à triatleta, sendo cruciais para sua sobrevivência.

Após os primeiros socorros, Luisa foi transportada para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu o devido cuidado médico. Com seu quadro clínico estabilizado, a triatleta foi transferida de avião para um hospital na capital paulista, onde deu início a uma árdua batalha pela vida.

Após 100 dias de luta e perseverança, Luisa finalmente recebeu alta médica, emocionando a todos que acompanharam sua trajetória de recuperação. Em seu retorno à São Carlos, a triatleta fez questão de visitar a equipe do SAMU para expressar sua imensa gratidão pelo atendimento recebido.

Visivelmente emocionada, Luisa relembrou os momentos difíceis do acidente e destacou a rapidez e profissionalismo dos socorristas do SAMU.

Os profissionais do SAMU, por sua vez, se mostraram orgulhosos e felizes em poder contribuir para a recuperação de Luisa.

