Terreno abandonado gera insegurança e transtornos a moradores na Vila Costa do Sol

Moradores da Vila Costa do Sol, denunciam o abandono de um terreno localizado na Rua São Joaquim. Segundo relatos, o local tem sido utilizado para descarte irregular de lixo e entulho, além de servir como ponto para uso de entorpecentes durante a madrugada.

De acordo com uma moradora, que preferiu não se identificar, o terreno está com o mato superior a um metro de altura, favorecendo a proliferação de insetos e animais peçonhentos. “Diariamente aparecem bichos dentro da minha casa. A situação está insustentável”, afirmou.

Ainda conforme a denúncia, resíduos de obras e lixo doméstico são descartados com frequência no espaço, o que intensifica o mau cheiro e agrava os riscos à saúde pública. A moradora relata também que pessoas em situação de rua utilizam o terreno como abrigo improvisado, aumentando a sensação de insegurança na vizinhança.

“O cheiro do uso de entorpecentes é muito forte durante a madrugada. Temos medo, principalmente porque há um ponto de venda de drogas na esquina. O receio é grande”, destacou.

Os moradores pedem providências necessárias para garantir a limpeza, manutenção e segurança da área, evitando novos transtornos à população.

