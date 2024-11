Terra “invade” rua após chuva no Cidade Aracy

Morador reclama de terra que é arrastada por enxurrada no Aracy 2 - Crédito: Divulgação

Moradores residentes na rua Rino Sanicollo (antiga rua 124), no Cidade Aracy 2, entraram em contato com o São Carlos Agora e solicitaram ajuda quanto a um problema que apareceu com as frequentes e fortes chuvas que caíram em São Carlos nos últimos dias.

De acordo com um dos reclamantes, residente no numeral 69, uma grande quantidade de terra “invadiu” as ruas e desceu com enxurrada que começa na rua 1 do Antenor Garcia. De acordo com ele, há uma mata e uma grande quantidade de terra e devido a força das águas, forma-se uma correnteza devido ao declive da rua onde reside.

“As sarjetas são inundadas por água barrenta e chegamos a tirar pelo menos umas seis carriolas lotadas de barro. Eu quero colocar piso na garagem, mas devido a este problema, não consigo”, afirmou.

De acordo com o morador, o problema faz com que todas as moradias fiquem sujas e acredita que o problema teria solução. “Na minha opinião, poderia ser feito um “desvio” onde começa o problema e fazer com que a água e lama vá para o matagal. Não causaria problema a ninguém e pararia de descer água com lama para nossas casas”, disse, salientando que entrou em contato com o Saae para pedir ajuda, mas até o momento não teria tido retorno.

