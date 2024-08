Tempo seco e calor nos próximos dias trazem de volta o risco de queimadas ao estado de SP

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

A chuva do último domingo e a queda nas temperaturas ajudar a conter os focos de incêndios no interior de São Paulo, contudo, a previsão do tempo indica que o tempo seco e o calor devem voltar a predominar nos próximos, trazendo de volta o risco de queimadas.

A Polícia Civil está mobilizada para investigar todas as ocorrências de incêndio criminoso no estado, especialmente as que ocorrem nas regiões afetadas pelas queimadas. Três prisões foram efetuadas em São José do Rio Preto, Batatais e Guaraci.

O Governo de São Paulo montou um gabinete de crise e um posto avançado em Ribeirão Preto para monitorar e dar prontas respostas as queimadas no interior do estado.

O governo federal, por meio das Forças Armadas, enviou sete aeronaves, incluindo um KC-390, para ajudar no combate aos incêndios. Dez aeronaves da Polícia Militar do Estado, além de mais de mais de 3 mil veículos estão envolvidos nas ações, entre equipamentos do estado e de empresas privadas das regiões.

