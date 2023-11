Temperaturas continuam elevadas; nova frente fria é prevista para chegar na quinta-feira

Previsão do tempo -

Terça-feira (21/11) e Quarta-feira (22/11)



O Tempo fica estável no período da manhã na maior parte do estado de São Paulo, porém no período da tarde, pancadas de chuva isoladas são previstas, devido à presença de baixas pressões no interior do continente. Temperaturas continuam em elevação.

Quinta-feira (23/11) e Sexta-feira (24/11)



A aproximação e chegada de uma nova frente fria, gera instabilidades com aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, algumas com intensidade moderada/forte, acompanhadas de descargas elétricas e eventuais rajadas de ventos. Temperaturas com leve declínio.



Fonte: IPMET

