Tecumseh apresenta nova proposta ao Sindicato dos Metalúrgicos

A Tecumseh do Brasil Ltda. divulgou nesta quinta-feira (1º) que apresentou uma nova proposta ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, dando prosseguimento às negociações coletivas. A empresa afirma ter atendido integralmente os pleitos financeiros dos trabalhadores e avançado significativamente em relação às demais reivindicações.

"Este resultado demonstra o esforço e comprometimento da companhia em atender as expectativas dos nossos funcionários", diz nota assinada por Homero Busnello, Diretor Relações Institucionais da empresa.

No último domingo (28), os trabalhadores da Tecumseh aprovaram em assembleia, o aviso de greve para pressionar a empresa a negociar a data-base 2024 junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté.

A empresa apresentou proposta, mas foi rejeitada pelos trabalhadores que decidiram entrar em greve ontem.

Os pontos principais da pauta de reivindicações incluem reajuste salarial com reposição da inflação e o aumento real; reajuste no ticket alimentação; reajuste na PLR; redução de Jornada (40 horas semanais), sem redução do salário; e manutenção das cláusulas sociais; não a terceirização;

