TCE aprova contas da Prefeitura Municipal de São Carlos

Prefeito Airton Garcia - Crédito: Divulgação

As contas de 2022 da Prefeitura de São Carlos foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), sendo esta a sexta aprovação consecutiva da administração do prefeito Airton Garcia. Os conselheiros do TCE analisaram aspectos financeiros e orçamentários, assim como infraestrutura e prestação de serviços em áreas como Educação, Saúde, entre outras variáveis.

“Ter todas as contas da Prefeitura de São Carlos aprovadas pelo TCE-SP é coisa boa, uma conquista importante para todos nós e quero agradecer o trabalho incansável dos nossos secretários que me ajudaram fazer a gestão com seriedade. É importante trabalhar sempre certinho, dentro da lei e oferecer serviços de qualidade para a população”, disse o prefeito Airton Garcia.

O secretário de Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes, destacou a responsabilidade fiscal da administração. “Estamos felizes com o parecer favorável, resultado de um trabalho de todos os secretários e servidores públicos", disse ele, acrescentando que essa aprovação é fundamental para garantir continuidade na prestação de bons serviços à população.

Antunes mencionou que até o fim do ano será implementado um controle mais rigoroso das despesas e um Novo Refis para fortalecer a receita do município. "Essas ações são necessárias para fechar o exercício de 2024 dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse é o nosso objetivo", declarou.

