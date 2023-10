Sicoob Crediacisc inicia promoção do consignado com taxas até 1,30%

Sicoob Crediacisc - Crédito: divulgação

A principal promoção do ano em empréstimo consignado do Sicoob Crediacisc, a Promo Week, entra no ar a partir desta segunda-feira. São taxas imbatíveis de até 1,30% ao mês em 96 vezes com as melhores condições do mercado.

De acordo com o especialista em consignado do Sicoob Crediacisc, Henrique Amâncio, o crédito consignado continua sendo a modalidade preferida da maioria das pessoas. “As taxas são menores, a contratação é rápida e os prazos são estendidos”, explica.

“É uma das melhores opções para organizar as finanças pessoas, adquirir um bem ou quitar uma dívida”, detalha Amâncio. No entanto, o especialista chama a atenção para opções de instituições não confiáveis. “O ideal é procurar uma instituição conhecida e, se possível, fazer as negociações presencialmente ou com um agente de confiança”, frisa.

A Promo Week foi idealizada pelo Sicoob para atender a grande demanda pelo consignado. “A taxa mais alta é de 1,30 ao mês, ou seja, dificilmente o mercado tem condições melhores”, conta Amâncio. Beneficiários do INSS, Siape e servidores de órgãos públicos federais e estaduais têm condições ainda melhores. “A maior parte dos nossos clientes são servidores da UFSCar, Embrapas e demais órgãos públicos”, detalha o especialista do Sicoob Crediacisc.

Para o diretor operacional do Sicoob Crediacisc, Adão Luís Garcia, a campanha do Sicoob é uma oportunidade de colocar recursos na praça e contribuir com as pessoas que precisam organizar suas finanças pessoais. “A cooperativa não visa o lucro, nosso objetivo é praticar educação financeira, por isso nossas taxas são baixas”, diz.

O Sicoob Crediacisc completará 18 anos de fundação em novembro. Atualmente, mantém três unidades em São Carlos – na av. São Carlos, 2323, av. Sallum, 526, e av. Miguel Petroni, 1765 – uma em Dourado, na Galeria Pérola, e outra em Ribeirão Bonito, no Shopping Central. Sobre consignado, fale diretamente com o Henrique (16) 3376 4433 ou (16) 99606 7239.

