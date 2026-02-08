Shopping Iguatemi recebe 2º Encontro de gatos de raça raras

Crédito: Lourival Izaque

Na tarde deste sábado (7), aconteceu o 2º Encontro de Gatos de Raças Raras no Shopping Iguatemi, em São Carlos.

O Encontro de Gatos Exóticos, com entrada gratuita e caráter exclusivamente educativo, reuniu criadores profissionais e algumas das raças felinas mais raras do país. Realizado em parceria com a Fórmula Natural, marca Super Premium de alimentos para gatos e cães, o evento apresentou ao público 10 raças de gatos, permitindo conhecer de perto animais como o Devon Rex que possui apenas um criador no Brasil além das raças Britânica (Brit), Maine Coon, Lykoi, Selkirk Rex, Exótico, Persa e Kurilian Bobtail.

Para a Fórmula Natural, que vem ampliando suas opções voltadas ao público felino e já conta com uma linha exclusiva para gatos, o evento dialoga com o crescimento desse segmento no país.

"A popularidade dos gatos cresce a cada ano, seja pela independência, pela facilidade nos cuidados ou pela adaptação a ambientes menores. A marca acompanha esse movimento, desenvolvendo produtos alinhados às necessidades dos tutores", explica Patrícia Kashivagui, gerente comercial da Fórmula Natural Criar & Cuidar.

O São Carlos Agora conversou com o médico-veterinário e representante da marca, Vitor Santos, que explicou sobre as raças e a forma como são criadas. Segundo ele, os gatos precisam de uma alimentação rica em proteínas, destacando que o uso de carne in natura na extrusão dos alimentos aumenta tanto o teor proteico quanto a palatabilidade da ração.

Vitor também ressaltou que as dietas dos gatos raros e exóticos são as mesmas dos gatos domésticos. "É fundamental conhecer a procedência da ração, que deve ser de boa qualidade. Os gatos são carnívoros e precisam de proteína. Em média, consomem cerca de 100 gramas de alimento por dia, sendo indicado deixar ração à vontade, além de água limpa e fresca", explicou.

Para manter o pelo saudável, o veterinário orienta que, além da ração, é possível oferecer carne, de preferência cozida e sem temperos. "O pelo precisa de proteínas para se manter forte e saudável", afirmou.

Outro ponto destacado por Vitor foi a importância da gatificação da casa. "É essencial adaptar o ambiente com brinquedos, suportes e prateleiras nas paredes. O gato é um animal vertical, gosta de subir e explorar lugares altos.

Esses espaços ajudam a reduzir o estresse e contribuem para a saúde do animal", disse.

Rômulo Garcia é o único criador da raça Devon Rex no Brasil. De origem inglesa, a raça foi trazida ao país pelo próprio criador, após ele conhecer os animais enquanto morava na Espanha, há cerca de 13 anos.

Rômulo cria Devon Rex há aproximadamente 10 anos e atualmente tem 16 gatos em casa. Ele explica o motivo de se encantar pela raça.

"O Devon Rex é extremamente carinhoso. Eu costumo chamá-lo de 'gato-cachorro'. Ele é muito dócil e brincalhão", contou.

O criador também destacou uma curiosidade sobre a raça. Acredita-se que o diretor Steven Spielberg tenha se inspirado na aparência de um gato Devon Rex para criar o visual do extraterrestre no filme E.T. O Extraterrestre (1982).

