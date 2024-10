Série lançada em São Carlos, no Instagram, aborda plantas daninhas e soluções sustentáveis

Série traz conteúdo que situa o problema das daninhas no Brasil - Crédito: Henrique Campos

Neste mês de outubro, o Instituto da Cultura Científica (ICC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) lança a série "Daninhas", com o objetivo de informar à sociedade sobre o cenário das plantas daninhas no Brasil, no sentido de trazer alternativas sustentáveis ao seu combate.

A iniciativa é realizada em parceria com projeto de pesquisa em rede realizado por cinco universidades federais - de São Carlos (UFSCar), Santa Catarina (UFSC), Fluminense (UFF), do Rio de Janeiro (UFRJ) e de Goiás (UFG) -, que prevê o desenvolvimento de novos produtos e processos para o controle fitossanitário, com ênfase em biodefensivos.

Plantas daninhas constituem um desafio na agricultura brasileira, acarretando perdas importantes na produção agrícola. Ao nascerem em locais indesejados, as daninhas competem com as culturas por água, gases, nutrientes, luz e espaço e podem atuar como hospedeiras para pragas e doenças. Também liberam substâncias tóxicas no solo, inibindo o crescimento saudável das outras plantas. Muitas espécies desenvolvem resistência aos herbicidas comerciais, tornando o controle ainda mais difícil. Nessa direção, o projeto traz ações no combate às daninhas de forma eficiente e sustentável.

A série, pensada para as redes sociais, traz cartões informativos que situam o problema das daninhas no Brasil; exploram possíveis práticas de manejo, dentre elas o uso de herbicidas; apresentam a busca por alternativas naturais e, mais especificamente, informações sobre o projeto em rede das universidades federais.

"O intuito é disseminar informações científicas em uma linguagem acessível aos mais diversos públicos, fomentando o engajamento e a participação das pessoas, na busca por soluções sustentáveis e que causem menos prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente", pontua Márcio Weber Paixão, coordenador do projeto de pesquisa e docente no Departamento de Química (DQ) da UFSCar, instituição-sede da iniciativa.

"No ICC, as parcerias que vamos estabelecendo com os projetos de pesquisa têm permitido experimentações buscando diferentes pontos de contato entre o conhecimento produzido e demandas e interesses sociais diversos. Neste caso, ao mesmo tempo que compartilhamos informação de qualidade sobre uma questão relevante tanto para a produção agrícola, quanto para a área ambiental e a saúde humana, buscamos ampliar o alcance de possíveis resultados do projeto de pesquisa a partir do qual a ação acontece", conta Mariana Pezzo, Diretora do ICC.

A série pode ser acompanhada semanalmente às quartas-feiras, pelas redes sociais da UFSCar - Instagram (@ufscaroficial), Facebook (facebook.com/ufscaroficial) e LinkedIn (linkedin.com/school/ufscaroficial) - e do ICC (Instagram - @cienciaufscar). A produção é da equipe do Instituto, com conteúdo de Adriana Arruda, jornalista; artes de Henrique Campos, graduado em Imagem e Som; e direção de Mariana Pezzo.

O projeto de pesquisa em rede conta com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através da Chamada Pública MCTI/CNPq/CT-AGRO Nº 32/2022, e tem duração prevista de três anos. Mais informações podem ser conferidas em matéria no Portal da UFSCar (https://bit.ly/ufscar-daninhas).

