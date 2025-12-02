SENAI realiza Workshop de Projetos de Cursos Técnicos a partir desta quarta

Workshop do SENAI: segundo ele, empresas, familiares, docentes, colaboradores e demais interessados são convidados a participar, trocar conhecimentos e identificar potenciais talentos em formação - Crédito: divulgação

O SENAI São Carlos realizará, a partir desta quarta-feira, 3 de dezembro, até sexta-feira, 5 de dezembro, o Workshop de Projetos dos Cursos Técnicos em Desenvolvimento de Sistemas e Mecatrônica.

O evento apresentará os projetos finais desenvolvidos pelos alunos, destacando competências práticas e soluções inovadoras nas áreas de tecnologia, automação e desenvolvimento de sistemas. “Trata-se de uma excelente oportunidade para conhecer aplicações reais, interagir com os alunos e acompanhar de perto os resultados do processo formativo oferecido pelo SENAI”, afirma o diretor da Escola SENAI, Marcio Vieira Marinho.

Segundo ele, empresas, familiares, docentes, colaboradores e demais interessados são convidados a participar, trocar conhecimentos e identificar potenciais talentos em formação.

75 ANOS DE EDUCAÇÃO – A unidade do SENAI em São Carlos, Escola Antônio Adolpho Lobbe, vai completar 75 anos de atividades em janeiro de 2026. Nesse período, a instituição já formou mais de 200 mil profissionais. A escola funciona das 7h30 às 22h55, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7h30 às 17h. Atualmente, a unidade mantém cerca de 1.300 alunos em São Carlos e em outras sete cidades da região.

O diretor da unidade, Marcio Vieira Marinho, explica que a história da escola se confunde com a história da indústria de São Carlos e da região. “A maioria dos cursos é gratuita e a instituição é mantida pela indústria brasileira. Além da escola de São Carlos, o SENAI mantém salas descentralizadas em Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro.”

Leia Também