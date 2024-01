Senac oferece mais de 1.800 vagas gratuitas para o primeiro semestre em São Carlos

O Senac São Carlos está ofertando 1893 bolsas de estudo 100% gratuitas para cursos em diversas áreas do conhecimento nos primeiros seis meses de 2024. O Programa Senac de Gratuidade tem como objetivo ampliar o acesso à educação profissional de qualidade para quem tem renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa.

As inscrições para alguns cursos como Técnico em Multimídia, Radialista – Setor de Locução, Técnico em Modelagem do Vestuário e Preparação para o mundo do Trabalho, estão abertas. Confira as áreas com as oportunidades:

Bem-estar

Comunicação e artes

Design e arquitetura

Educação

Gastronomia e nutrição

Gestão e negócios

Infraestrutura

Meio ambiente, segurança e saúde no trabalho

Moda e beleza

Saúde

Tecnologia da informação

Turismo e hospitalidade

Para mais informações e inscrições, acesse o link: https://www.sp.senac.br/senac-sao-carlos.

Programa Senac de Gratuidade: o processo de inscrição é aberto sempre a partir das 12 horas, 20 dias antes do início do curso, no Portal do Senac São Paulo, na área dedicada ao Programa Senac de Gratuidade. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual. Além disso, é preciso entregar os documentos solicitados pela unidade relativa à vaga dentro do prazo estipulado. Não é necessário fazer provas ou testes para ter acesso às bolsas. Para mais informações, clique no link https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

Serviço :

Senac São Carlos

Endereço: Rua Episcopal, 700 – Centro – São Carlos/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-sao-carlos

