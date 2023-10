Semana de Computação em São Carlos está com inscrições abertas

Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para mais um capítulo da Semana de Computação (Semcomp). O evento, que já está em sua 26ª edição, tem como objetivo complementar a formação profissional e acadêmica dos participantes e contará com uma programação bastante diversificada: palestras, minicursos, atividades culturais, feira de recrutamento, entre outras.

A Semcomp será realizada de 21 a 27 de outubro de forma totalmente presencial. O evento inicia suas atividades nos dias 21 e 22 de outubro (Sábado e Domingo) com o Hackathon da Semcomp no ONOVOLAB, com início às 10h do sábado até às 16h do domingo, inclusive durante a madrugada. De 23 a 27 de outubro ocorrerão os eventos da semana que contam com palestras, minicursos, oficinas artísticas, atividades esportivas, concursos e competições, gamenight e um luau.

A programação completa pode ser conferida no site do evento: semcomp.icmc.usp.br

Música

Esse é o tema do evento deste ano que terá palestras sobre música e computação. Além disso, haverá decoração, identidade visual e toda a atmosfera do evento será inspirada no tema.

Inscrições e Kits

As inscrições, abertas inclusive para alunos de outras universidades, são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Semcomp. As inscrições e a venda de kits acontecem de 2 a 18 de outubro. O kit será composto por uma camiseta, uma ecobag e um bottom, todos personalizados com o tema do evento. No site será possível comprar o kit escolhendo o tamanho da camiseta e também a adesão ao coffee-break, para o qual os participantes terão acesso em todos os dias do evento. A quantidade de kits é limitada então é preciso ficar atento para não perder a oportunidade.

Entre as várias atividades de destaques deste ano estão o projeto de um jogo feito do zero especialmente para a Semcomp com o tema música (os que tiverem a melhor pontuação concorrem a prêmios), palestra com Isabela Bagueros, Diretora executiva do projeto Tor, minicurso com funcionário do IFood sobre cibersegurança e muito mais.

Quem se inscrever na Semcomp, participar e registrar presença no evento, receberá um certificado de acordo com a participação nas atividades.

A Semana Acadêmica de Computação (Semcomp) é promovida anualmente por alunos voluntários do ICMC e conta com o apoio do Programa de Educação Tutorial (PET Computação) e de diversos grupos de extensão como Fellowship of the Game (FoG), Ganesh, Data, Grupo de Estudos para a Maratona de Programação (GEMA) e USPCodeLab Sanca. A atividade é obrigatória para os alunos dos cursos de Ciências de Computação e Sistemas de Informação do ICMC, cujas aulas ficam suspensas durante o evento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também