Secretaria de Transporte irá interditar a rua Lourenço Innocentini

Viatura Departamento de Trânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), através de nota emitida pela assessoria de imprensa, informou na tarde desta terça-feira, 12, que será realizada a interdição total da rua Lourenço Innocentini entre as ruas Dr. Marino da Costa Terra e Arnaldo Gomes até a rodovia Washington Luís (sentido centro/rodovia), com duração prevista de 4 dias, a partir do dia 12/12/23 (terça-feira) até 15/12/2023 (sexta feira), das 8h às 18h, sendo liberado o trânsito após 18h.

Já o sentido bairro/centro estará liberado com trânsito normal. A interdição será necessária para a execução de obra de construção de muro de arrimo e reconstituição do talude do Parque Sabará, podendo esta via ser liberada, conforme o serviço a ser executado seja antecipado.

Orientamos os motoristas que evitem este local e procurem rotas alternativas de desvio pela Rua Dr. Marino da Costa Terra, Rua Teotônio Vilella, Av. Dom Carmine Rocco até rua Dr. Benjamin Lopes Osores.

