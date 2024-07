Secretaria de Trânsito autoriza estacionamento de carros na praça do Mercadão

Crédito: Divulgação/PMSC

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que a pedido da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) autorizou nesta quarta-feira, 24, em caráter provisório, o estacionamento de veículos na Praça do Mercado Municipal.

A medida tem como objetivo ampliar o número de vagas de estacionamento na região central no período de realização das obras para troca do pavimento dos corredores de ônibus e recuperação do pavimento semirrígido, que em função da interdição foram temporariamente suprimidas. A sinalização provisória está sendo realizada com cavaletes para delimitação dos espaços de estacionamento de veículos e trânsito de pedestres.

As vagas de estacionamento sobre a praça não estarão sujeitas a fiscalização de área azul, porém é importante a rotatividade, visando melhorar as condições para os consumidores que utilizam o comércio desta região.

Leia Também