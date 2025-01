Secretaria de Saúde promove capacitação e treinamento para farmacêuticos e auxiliares

Crédito: Divulgação

No último sábado, 11, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), promoveu uma capacitação voltada para os farmacêuticos e auxiliares da assistência farmacêutica. O evento aconteceu das 7h às 17h, na sede da Secretaria de Saúde, e teve como objetivo a aquisição de conhecimentos técnicos, de novas competências e de aprimoramento dos fluxos de trabalho, visando a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Os participantes tiveram acesso a uma programação abrangente, que incluiu conhecimentos essenciais e específicos da área. Foram discutidos temas como a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remune), com foco na padronização de medicamentos, protocolos e critérios que orientam a dispensação na rede municipal; gerenciamento de resíduos do grupo químico B e o manejo adequado de medicamentos e vacinas nas unidades de saúde e almoxarifado de medicamentos; Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e a atualização de boas práticas operacionais; fluxo de trabalho e as diretrizes para otimização da logística de medicamentos; atualizações sobre o Programa Dose Certa; iniciativas estratégicas para DSTs e endemias; o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), voltado para medicamentos de alto custo; e um treinamento prático para uniformizar procedimentos e garantir eficiência nos serviços.

O treinamento contou com palestras de José Vitor Basseto, farmacêutico e diretor do DAF, e Mariana Henrique Passoni, farmacêutica da Secretaria de Saúde.

A capacitação reflete o compromisso com a qualificação dos profissionais e a melhoria dos serviços farmacêuticos, buscando garantir que a população tenha acesso a uma assistência farmacêutica mais eficiente, segura e em conformidade com as normas e leis vigentes.

Atualmente, a rede municipal de saúde conta com 14 farmácias: as das Unidades Básicas de Saúde do Parque Delta, do Botafogo, do Cidade Aracy, da Redenção, do Santa Felícia, da Vila Isabel, da Vila São José; as das Unidades de Saúde da Família do Itamaraty/São Rafael, do Jockey Clube/Guanabara, do Jardim Zavaglia, do Distrito de Santa Eudóxia, do Distrito de Água Vermelha; e as farmácias do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (Caic) e do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Alto Custo).

Consulta do estoque

Com o objetivo de evitar o deslocamento desnecessário dos pacientes até as farmácias do Sistema Único de Saúde (SUS), o Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde ressalta que os usuários da rede pública de saúde já podem consultar a disponibilidade dos estoques de medicamentos das farmácias públicas acessando o site da Prefeitura de São Carlos. Basta entrar no www.saocarlos.sp.gov.br depois clicar no ícone Cidadão Serviços à População, acessar o menu saúde e depois o item 15 em Estoque Simplificado de Medicamentos.

A pesquisa também pode ser feita pelo link direto https://winest-pmsc.humanconcierge.com.br/posicaoEstoqueSimples/ que permite a visualização dos saldos de medicamentos padronizados pela Prefeitura e pelo Programa Dose Certa da Secretaria Estadual de Saúde, medicamentos elencados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - Remume, disponíveis para dispensação.

No campo posição de estoque, na consulta, deverá ser informado o medicamento pelo seu nome genérico (princípio ativo) e no campo estoque o munícipe pode escolher a Unidade de Farmácia e clicar em filtrar.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que devido à movimentação constante de saída de medicamentos aos pacientes, a posição de estoque está sujeita a alteração após geração do relatório.

