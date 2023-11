Secretaria da Pessoa com Deficiência encerra segundo módulo do curso de Libras para servidores

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR), em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), encerrou nesta semana o segundo módulo do curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) que foi oferecido aos servidores da Prefeitura de São Carlos.

Com aulas gratuitas, a primeira turma iniciou em fevereiro deste ano o primeiro módulo com carga horária de 45 horas que foram completados em dois meses, fechando o ciclo em abril. Neste segundo semestre foi oferecido o segundo módulo para completar o curso. Os primeiros 20 servidores públicos das 23 secretarias municipais fizeram a capacitação no horário vespertino, duas vezes por semana.

Durante o primeiro módulo do curso básico o objetivo foi ensinar os servidores municipais a se comunicar em Libras, se apresentar e apresentar outras pessoas, conhecer as regras gramaticais e vocabulários específicos para melhor atender uma pessoa com deficiência auditiva ou que perdeu a capacidade de falar. No segundo módulo, a expectativa foi aprimorar o vocabulário e também desenvolver diálogos.

Segundo a secretária Lucinha Garcia, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) está buscando capacitar os servidores públicos municipais como forma de melhorar o atendimento da comunidade surda nos órgãos municipais.

“Cada vez mais estamos vencendo uma barreira comunicacional que atinge diretamente o direito constitucional à cidadania das pessoas surdas, porque o que pretendemos é que dentro de cada secretaria tenha uma pessoa capacitada para fazer o acolhimento no momento do atendimento e também facilitar o diálogo em Libras com a pessoa surda”, afirma ela.

Em 2024 a SMPDMR deve abrir mais 20 novas vagas para o Módulo 1 do curso básico do Libras, ampliando o alcance para a Prohab (Progresso e Habitação São Carlos), Fesc (Fundação Educacional São Carlos), Fundação Pró-Memória e Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos). O curso é voltado exclusivamente para o servidor público municipal.

