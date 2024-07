Sebrae-SP abre 225 vagas gratuitas para melhorar a produtividade de empresas em São Carlos e região

Programa gratuito tem inscrições abertas até 16 de agosto (Foto: Getty Images) -

Com o uso de uma metodologia ágil para solucionar problemas e otimizar processos, o Sebrae-SP está com inscrições abertas para acompanhar gratuitamente 225 micro e pequenas empresas de São Carlos e região por meio do Programa Brasil Mais Produtivo. As inscrições podem ser feitas até 16 de agosto por meio do Link.

O programa envolve a parceria com Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), BNDES, Embrapii, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e Senai.

Na região de São Carlos, podem se inscrever micro e pequenas empresas das cidades de Analândia, Araras, Brotas, Cordeirópolis, Corumbataí, Descalvado, Dourado, Ibaté, Itirapina, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos e Torrinha.

Um dos diferenciais do programa é o acompanhamento individualizado de um bolsista especialista em inovação para fazer o diagnóstico da empresa, orientar e apoiar a implantação de melhorias no negócio durante um período de seis meses. O acompanhamento é realizado por um Agente Local de Inovação (ALI).

"A rotina do empreendedor é corrida e o acompanhamento individual de um bolsista especialista em inovação é importante para o sucesso da implantação das mudanças no negócio. Nos ciclos anteriores, o programa registrou um aumento médio de 28,4% na produtividade das empresas participantes", destaca Adriano Nakamura, gestor estadual do programa do Sebrae-SP. Entre setembro de 2022 e junho de 2024, foram mais de 25 mil empresas acompanhadas de 595 municípios paulistas.

Ao fazer a inscrição, a empresa é direcionada para uma jornada de acordo com o setor: comércio, serviços ou indústria. Durante a jornada de Produtividade, a empresa terá o acompanhamento para inovar em busca de aumento no faturamento ou redução de custos e seguem uma trilha bem direcionada. O trabalho começa com o mapeamento de desafio, busca de soluções, medição de indicadores, implantação da solução e encerra com a avaliação da jornada e resultados.

Leia Também