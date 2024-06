São Carlos sedia o 3° Encontro Vidas Que Buscam Vida

São Carlos irá sediar no sábado, 29 de junho, das 18h30 às 23h, o 3° Encontro Vidas Que Buscam Vida, previsto para acontecer no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O evento cristão irá contar com a presença da Banda Império Da Luz de Itirapina, além do pastor Elberson Perreira de Leme, do louvor Miguel Pereira, também de Leme e do pastor Ronaldo Galvão de Sorocaba.

O encontro religioso tem a organização Culto de Garagem de São Carlos, da Igreja Ministério da Salvação de São Carlos e da Igreja Império Da Luz de Itirapina.

De acordo com os organizadores, o encontro terá como entrada a doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado para famílias carentes

Segundo a organização todos os Ministérios de são Carlos estão convidados e o evento também aberto ao público em geral.

