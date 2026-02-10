(16) 99963-6036
terça, 10 de fevereiro de 2026
Cidade

São Carlos registra volume de chuvas muito acima da média em fevereiro

10 Fev 2026 - 08h38Por Da redação
São Carlos registra volume de chuvas muito acima da média em fevereiro - Crédito: SCA Crédito: SCA

São Carlos enfrenta um fevereiro atípico em relação ao volume de chuvas. Dados atualizados nesta segunda-feira (10/02/2026) mostram que o acumulado de precipitação desde o dia 1º de fevereiro já alcança 349 milímetros, medição realizada até as 8h.

O volume supera em 132,9 mm a média histórica do mês, que é de 216,10 mm, calculada com base em registros dos últimos 19 anos. O excesso de chuva reforça o cenário de atenção para os impactos causados pelas precipitações intensas, como alagamentos, sobrecarga no sistema de drenagem urbana e transtornos no trânsito.

Somente nesta segunda-feira (09), foram registrados 25,2 mm de chuva, contribuindo de forma significativa para o elevado acumulado do período.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a permanecer atenta a alertas, especialmente em áreas mais suscetíveis a enchentes e deslizamentos.

