São Carlos registra queda de árvores em vários pontos durante chuva forte

Árvore caiu na rua Luis Bertollo, Vila São José - Crédito: Whatsapp SCA

Árvores não resistiram a força dos ventos e cairam em vários pontos de São Carlos, durante a chuva forte que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (31). O São Carlos Agora apurou junto ao Corpo de Bombeiros que árvores cairam rua Dom Pedro II, centro, Luís Bertollo, na Vila São José, avenida São João Batista, Santa Marta e José Fischer dos Santos, jardim Paulistano. Em todas as ocorrências nenhuma pessoa foi atingida e a Prefeitura Municipal foi comunicada para tomar as providências cabíveis.

A chuva trouxe outros transtornos. O córrego do Mineirinho, que fica ao lado da rotatória do Cristo transbordou e a água invadiu a avenida Francisco Pereira Lopes que já estava interdtiada no sentido Casa Branca/shopping devido a obras contra enchentes que estão sendo realizadas no local. Na região da baixada do Mercado Municipal, houve registro de enxurradas, mas sem transbordamento do córrego do Gregório.

Na zona norte da cidade, incluindo a região do Samambaia, Varjão, houve falta de energia. O reestabelecimento só ocorreu após quase uma hora.

