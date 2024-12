São Carlos registra 1.841 nascimentos em 2024

Bebê na maternidade: Do total de nascidos vivos, 953 são do sexo masculino e 888 do sexo feminino - Crédito: Agência Brasil

Entre janeiro e setembro de 2024, São Carlos registrou 1.841 nascimentos. Deste total, 953 são do sexo masculino e 888 do sexo feminino. A média mensal de nascimento, chegou a 204,5 e a média diária estimada é de a 6,8 crianças nascidas vivas

Em 2023, um total de 2.625 bebês nasceram em São Carlos. Deste total, nasceram 1.344 do sexo masculino e 1.281 do sexo feminino. A média mensal de nascimento, chegou a 218 e a média diária estimada é de a 7,19 crianças nascidas vivas. Os dados são de pesquisa da Fundação SEADE. A pesquisa é realizada nos cartórios de registros dos municípios.



Na Região Central, que inclui 26 municípios, foram registrados nos primeiros nove meses deste ano um total de 7.644 nascimentos, sendo 3.861 do seco masculino e 3.783 do sexo feminino. A média de nascimento foi de 28,3 por dia e 849,3 por mês.

Na região, no ano passado, nasceram 10.645 pessoas. Deste total, 5.420 são do sexo masculino e 5.225 do sexo masculino. A média de nascimentos nos 26 municípios somados, foi de 29,1 por dia e 887 por mês.

DADOS DO BRASIL - O Brasil registrou o menor número de nascimentos desde 1977. Dados do IBGE, de 2022, divulgados nesta quarta-feira(27), mostram que o número de nascidos caiu pelo quarto ano seguido.

Foram registrados 2 milhões e 540 mil nascimentos em 2022. Número 3,5% menor que 2021. A maior queda foi no Nordeste, 6,7%, como explica a gerente das Estatísticas do Registro Civil do IBGE, Klívia Brayner.



Somente Santa Catarina e Mato Grosso apresentaram aumento no registro de nascimentos, cerca de 2% cada. Já a Paraíba teve a maior queda, 9,9%.



Já o número de mortes caiu para 15,8% em 2022 na comparação com 2021. Mas os óbitos de crianças de até 14 anos cresceram. Para o IBGE, os dados são compatíveis com o sistema de mortalidade do Ministério da Saúde.



Outro dado que vale destaque é o de divórcios, que também cresceu em 8,6% no ano de 2022.

E os casamentos também aumentaram em 4%, chegando a 970 mil, com recorde de união entre pessoas do mesmo sexo, com 11 mil registros.



Apesar do crescimento, Klivia Brayner afirma que o número de casamentos ainda não alcançou os níveis pré-pandemia. Os dados são das Estatísticas do Registro Civil, divulgados pelo IBGE desde 1974.

