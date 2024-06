São Carlos prorroga novamente vacinação contra gripe

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, seguindo determinação do Governo do Estado, prorrogou novamente a campanha de vacinação contra a influenza (gripe) até 14 de julho. A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, prevenindo desta forma demais complicações respiratórias.

Estão habilitadas a se vacinar até 14 de julho todas as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos –, bastando comparecer a um local de vacinação munida de carteira de vacinação, documento com foto e CPF.

Até o momento foram aplicadas em São Carlos 51.812 doses contra a influenza, o que corresponde a uma cobertura de 43,31% dos grupos prioritários, sendo que os idosos atingiram 45,81%, as crianças 39,68%, as gestantes 16,62% e as puérperas 5,91%. A população alvo é de 101.723 pessoas.

O ar seco propicia a proliferação do vírus da influenza, facilitando a transmissão de doenças respiratórias como gripe, rinite, além do agravamento de quadros de asma e sinusite.

Em São Carlos, a imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), com exceção das unidades da Vila São José e do Botafogo, que passam por reforma, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

