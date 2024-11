São Carlos tem saldo positivo de 42 empregos em outubro

Fábrica de motos VW - Crédito: divulgação

Os cinco principais setores econômicos de São Carlos geraram 42 novos posto de trabalho em outubro deste ano. Os dados são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A pesquisa mede o emprego formal, que é o que conta com registro em carteira e todos os direitos previstos na CLT e na Constituição Federal.



No mês passado, São Carlos registrou 4.013 contratações e 3.971 demissões e um estoque de 89.098 empregos formais. A indústria gerou 67 novas vagas, com 817 admissões e 750 desligamentos. O comércio criou 64 postos de trabalho, absorvendo 1.024 funcionários e demitindo 962.



A construção registrou 257 contratações e 242 cortes, com saldo positivo de 15 empregos. A agricultura, em outubro, abriu 11 postos de trabalho, saldo entre 103 novos contratos e 892 demissões. Serviços que vinha puxando o emprego mês a mês teve um mês de outubro ruim. O setor eliminou 11 empregos, pois teve 1.812 contratações e 1.927 demissões.

INDÚSTRIA PUXA O EMPREGO EM 2024

Durante os 10 primeiros meses de 2024, São Carlos abriu 4.183 vagas no mercado de trabalho. Foram registradas, segundo o CAGED, 40.183 admissões e 36.121 demissões.

A indústria foi o setor que mais gerou novas oportunidades. Este segmento contratou 8.603 e cortou 6.701, com saldo positivo de 1.902. Em seguida aparece serviços, com 1.649 vagas abertas. O número é resultado da diferença entre 18.976 empregos gerados e 17.327 eliminados.

O comércio abriu 310 novas vagas, pois admitiu, entre janeiro e outubro deste ano, um total de 9.147 pessoas e cortou 8.837. A construção gerou 217 novos empregos, pois contratou 2.454 trabalhadores e demitiu outros 8.837. A agricultura foi o único setor que apresentou saldo negativo. Esta área formalizou 1.003 admissões e 1.019 demissões, cortando 16 vagas.

