São Carlos está entre as 50 cidades paulistas que mais geraram empregos em 2024

O estado de São Paulo criou 76.299 vagas de emprego com carteira assinada no mês de abril. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a abril deste ano, foram criados 287.968 postos. Já no acumulado de 12 meses (de maio de 2023 a abril de 2024), foram 476.896 oportunidades.

Nos quatro primeiros meses de 2024, São Carlos gerou 1.809 vagas de emprego, aparecendo no ranking do governo de São Paulo das 50 cidades que mais geraram empregos.

Acumulado do ano (jan a abr)

São Paulo: 79.680

Guarulhos: 9.435

Campinas: 8.869

São Bernardo do Campo: 6.791

Sorocaba: 5.367

São José dos Campos: 5.362

Ribeirão Preto: 5.237

Franca: 3.894

São José do Rio Preto: 3.821

São Caetano do Sul: 3.602

Santos: 3.425

Piracicaba: 3.183

Mogi das Cruzes: 3.172

Santo André: 3.133

Bauru: 3.078

Sumaré: 2.846

Taubaté: 2.785

Indaiatuba: 2.761

Limeira: 2.400

Botucatu: 2.335

Cotia: 2.117

Rio Claro: 1.997

Sertãozinho: 1.933

Santana de Parnaíba: 1.828

Cajamar: 1.822

Osasco: 1.820

São Carlos: 1.809

Jaboticabal: 1.805

Taboão da Serra: 1.794

Jundiaí: 1.773

Mauá: 1.663

Diadema: 1.649

Vinhedo: 1.609

Paulínia: 1.561

Itu: 1.550

Araras: 1.524

Presidente Prudente: 1.515

Araraquara: 1.502

Birigui: 1.351

Marília: 1.332

Americana: 1.303

Pontal: 1.282

Barra Bonita: 1.237

Araçatuba: 1.236

Elias Fausto: 1.187

Andradina: 1.165

Votuporanga: 1.140

Tatuí: 1.132

Atibaia: 1.124

Pitangueiras: 1.095

Em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas no estado: 0,54% em abril, 2,08% no acumulado do ano e 3,49% em 12 meses. Além disso, São Paulo criou 31,8% do total de vagas com carteira assinada do país em abril, 30% do total no acumulado do ano e 28% do total em 12 meses.

No Sudeste, o estado de São Paulo foi responsável por criar cerca de 60% do total de vagas da região em todos os períodos.

São Paulo – vagas criadas

Abril: 76.299

Acumulado do ano até abril: 287.968

Acumulado de 12 meses: 476.896

Brasil – vagas criadas

Abril: 240.033 vagas

Acumulado do ano até abril: 958.425

Acumulado de 12 meses: 1.701.950

Sudeste – vagas criadas

Abril: 126.411 vagas

Acumulado do ano até abril: 481.903

Acumulado de 12 meses: 842.858

Vagas por setores

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas em abril. Veja o desempenho de cada setor da economia:

Serviços: 41.734

Indústria geral: 15.497

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 8.795

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 6.232

Construção: 4.051

Dentro do setor de Serviços os seguintes subsetores foram responsáveis pelo maior número de vagas:

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 19.133

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 11.049

Salário médio de admissão

Enquanto o salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.081,50, em São Paulo foi de R$ 2.403,33. O rendimento no estado aumentou 1,41% em relação ao mês anterior e 0,37% em relação ao mesmo mês do ano passado. No Sudeste, o salário ficou em R$ 2.270,30.

Novamente, o estado de São Paulo registrou o maior salário médio de admissão do país, seguido por Distrito Federal (R$ 2.208,26), Rio de Janeiro (R$ 2.198,43) e Santa Catarina (R$ 2.131,39).

