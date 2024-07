São Carlos e Ibaté iniciam votação para escolha de escolas cívico-militares

Alunos de escola civico-militar - Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir de amanhã, 1º de agosto, a comunidade escolar de São Carlos e Ibaté terá a oportunidade de participar da primeira rodada de votação para a escolha das escolas que adotarão o modelo cívico-militar. A consulta, que se estenderá até o dia 15 de agosto, é um passo importante para a implementação desse novo formato de ensino no estado de São Paulo.

Escolas participantes

Em São Carlos, três escolas se inscreveram para participar do processo: Arlindo Bittencourt, localizada no centro da cidade; Esterina Placo, na Vila Costa do Sol; e João Batista Gasparin, no Jardim Zavaglia. Em Ibaté, a Escola João Jacinto também está concorrendo.

Como votar

A votação será realizada de forma individual e segura, por meio da Secretaria Escolar Digital. Cada votante deverá utilizar seu CPF e senha para acessar o sistema e registrar seu voto.

Próximos passos

O resultado da consulta será divulgado no dia 30 de agosto. As escolas que obtiverem aprovação da comunidade escolar e atenderem aos critérios estabelecidos pela lei poderão aderir ao modelo cívico-militar a partir de 2025.

