São Carlos conquista mais 240 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida

Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Governo Federal anunciou quarta-feira, 10, a liberação de mais 240 apartamentos para São Carlos pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nas modalidades Entidades, ou seja, para famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia, com prioridade para grupos mais vulneráveis, como mulheres chefes de família e famílias de áreas de risco.

O Projeto de São de Carlos foi feito com a coordenação do Mohas - Movimento Habitacional e Ação Social em parceria com a Prohab - Progresso e Habitação de São Carlos.

Os apartamentos serão construídos na rua Alessandro Di Salvo, no Bairro Novo Horizonte, no Residencial Tarsila do Amaral, sendo voltado para Habitação de Interesse Social, para famílias de faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, com renda mensal de até R$ 2.640,00 (2 salários mínimos) organizadas sob a forma associativa.

Serão apartamentos com 46 m2 com dois quartos e área de lazer. Para se inscrever os interessados devem fazer parte do Mohas que tem adesão aberta, porém os interessados devem manter participação ativa no projeto social habitacional, com presença nas reuniões e assembleia. Outras informações sobre as inscrições devem ser feitas pelo Instagram, Facebook e site do Mohas no @mohas.saocarlos.

“Esses 240 apartamentos se juntam as outros 400 que já conquistamos. A diferença agora é que as inscrições para conseguir uma dessas 240 moradias agora, não é feita pela Prohab e sim pelo Movimento Social. O Mohas que vai fazer o cadastro dos associados. É mais uma conquista para a cidade para diminuir o déficit habitacional”, comemora Netto Donato, secretário de Governo.

Para participar do sorteio dos outros 400 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida, já conquistados pela Prefeitura, o município possui cadastradas 6.367 pessoas que ganham até um salário mínimo e 6.644 que ganham até 2 salários, e, portanto, estão aptas ao sorteio, porém isso somente ocorrerá depois que as moradias estiverem praticamente prontas, ou seja, daqui um ano.

Outras informações sobre qualquer um dos projetos do Minha Casa, Minha para São Carlos podem ser obtidas na Prohab pelo telefone (16) 3373-7600.

Leia Também