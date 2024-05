Empresa contratada pela Prefeitura vai apresentar os projetos para solucionar enchentes na baixada do mercado

Praça do Mercado Municipal - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos apresenta na próxima segunda-feira (06/05), às 14h30, no Auditório “Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior”, no Paço Municipal, os projetos elaborados para combate às enchentes nas bacias dos córregos do Gregório e do Simeão, na região do mercado municipal.

A apresentação será realizada pelos engenheiros Aluísio Pardo Canholi, Mário Tabata e Rui Juji Kubota da Hidrostudio Engenharia, empresa vencedora da licitação, especializada em drenagem urbana e que vai fazer toda a elaboração de projetos executivos que visam solucionar os problemas de enchentes na região central.

A contratação empresa foi uma determinação do prefeito Airton Garcia em composição com o Ministério Público, através do Promotor de Justiça do Meio Ambiente, Flávio Okamoto. A Hidrostudio foi a empresa que projetou 40 piscinões em São Paulo e desenvolveu projetos para outras grandes cidades, incluindo Campinas, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto.

Antes desta apresentação dos projetos, os técnicos da Secretaria de Obras Públicas haviam definido o Termo de Referência do processo, sugerindo quatro grandes intervenções para reter o volume de água dos Córregos do Simeão e Gregório em dias de chuvas de alto índice pluviométrico. No termo de referência foram citados, ainda, alguns projetos, entre eles uma galeria na rua Treze de Maio, um piscinão (reservatório) ao lado do Fórum Cível e uma galeria pela rua Episcopal desde a rua 1º de maio até o Córrego do Gregório.

Para elaborar os projetos a Hidrostudio levou em consideração que a cidade possui relevo acidentado com várias obras de canalização, mas poucas de reservação e fez inicialmente um estudo hidrológico, um estudo completo das bacias, do potencial de enchente de cada bacia para fazer o dimensionamento de alguns reservatórios porque São Carlos precisa de uma solução estrutural de combate às enchentes.

De acordo com João Muller, secretário de Obras Públicas, os projetos executivos vão direcionar corretamente os investimentos de combate às enchentes no centro comercial da cidade. “A apresentação das alternativas de projetos para a solução das enchentes na região do Mercado Municipal será feita pela Hidrostudio à Prefeitura, convidados da sociedade civil organizada, vereadores e secretários municipais. A empresa foi contratada por meio de um Termo de Referência que definiu outras obras e apresentará o projeto básico. O próximo passo será a elaboração do projeto executivo e definir os valores das obras. Saímos do achismo sobre as enchentes na cidade de São Carlos e contratamos a empresa que tem o conhecimento sobre drenagem urbana”, finalizou o secretário João Muller.

