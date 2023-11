São-carlense vence o câncer e carreata pela cidade marca última sessão de quimioterapia

Ao término da última quimioterapia, junto à família: uma difícil batalha vencida pela Senhora Jhonson contra o câncer - Crédito: Divulgação

Renascida aos 37 anos. Após vencer um câncer de mama, a dona de casa são-carlense Talita Fernanda Rocha disse que superou a mais difícil batalha de sua vida. Se refazendo de sua última sessão de quimioterapia, ela concedeu uma entrevista ao São Carlos Agora ao atender o pedido do marido, do empresário Maicon Shereiber, 39 anos, proprietário de um lava rápido que quis fazer esta homenagem, ao considera-la uma guerreira.

Talita fez uma comparação com a mitológica ave Fênix, ao dizer que “renasceu das cinzas”, salientando que foi até aqui, a batalha mais difícil de sua vida.

Para comemorar a vitória, a família de Talita idealizou uma carreata que ocorreu na quarta-feira, 1, que saiu da Santa Casa, ‘cruzou’ São Carlos e terminou no Jardim São João Batista, onde reside. O dia, coincidentemente, marca o aniversário do pai de Maicon, Antônio Reinaldo Shereiber (in memoriam).

À Talita, com todo carinho

Uma vitória tão importante, para uma pessoa importante, considerada uma guerreira, uma batalhadora que buscou a superação para dar sequência em sua vida.

Assim, o marido Maicon entrou em contato com a reportagem do portal que entrevistou Talita, uma protagonista que mostrou força interior e amor pela vida.

“Tinha vida normal, trabalhava como operadora de caixa”. Mas no final do ano passado, após perceber um nódulo no seio esquerdo, procurou um médico especializado e teve um diagnóstico que abalou a estrutura da família e de amigos. “Estava com câncer de mama e fiquei sabendo em dezembro de 2022. Comecei a fazer um tratamento e em março deste ano passei por um procedimento cirúrgico na mama esquerda que foi totalmente retirada (mastectomia).

“No começo acredito que encarei com tranquilidade, mas confesso que não estava preparada. A gente se sente perdida. Mas tenho muita fé. Conversei com Deus e disse que tudo era feito a sua vontade. E coloquei na cabeça que a doença não me pertence. Acreditei nisso e não em uma sentença de morte. Posso dizer que minha família e os amigos mais próximos sentiram muito. Ninguém espera”, relatou.

De acordo com Talita, a cirurgia demorou aproximadamente três horas e afirmou que estava confiante, mas tinha medo. “Natural do ser humano, né”, disse. “Quem fez a operação, com muito sucesso, foi o mastologista João Gilberto Bortolotti”, lembrou.

Recuperação com muito calor humano

Talita agradeceu a todas as pessoas que estiveram ao seu lado nesta dura batalha e pontuou aqueles ficaram lado a lado. Meu maridão (Maicon), minha mamãe (Maria Helena), minha sogra que também teve câncer (Bet – “ela fica brava quando colocam um ‘h’ no final), além de minhas maninhas Deborah e Dani, da cunhada Cláudia, das sobrinhas Mayara, Fernanda e Ana Carolina, além do meu filho ‘postiço’ (afilhado) Pedro. “Todos foram (e são) muito importantes”.

A introdução deste “batalhão de corações generosos” e por causa do início da quimioterapia logo após a cirurgia. Foram três meses de aplicações e a última, no dia 1 de novembro.

“É uma medicação forte, com muitos efeitos colaterais. Perdi os pelos do corpo, mas ganhei muito carinho. Agora acabou e os pelinhos estão voltando. O próximo passo será a radioterapia, que deve ter início nas próximas três semanas. Mas acredito que o mais duro já passou”, comemorou.

“Bye bye tumor, você não vai voltar”

Parafraseando um grande sucesso de Sandra de Sá (Bye bye tristeza, não precisa voltar), Talita deverá alterar a letra da canção “Bye bye tumor, você não vai voltar” e emplacar o refrão que contém na letra da música da década de 80: “Eu não tô aqui pra sofrer (bye bye tristeza); Vou sentir saudade pra que (bye bye tristeza). Quero ser feliz; Bye bye tristeza não precisa voltar”.

Feliz, Talita disse que venceu o tumor. “Estou 100% curada. Tenho fé. Me considero assim. O médico disse que a doença não está mais ali”, ao apontar o seio. Agora, ela seguirá o protocolo e sabe que terá que fazer um acompanhamento para o resto da vida.

“Mas será como se fosse uma manutenção. A batalha mais difícil já foi. Amadureci muito e aprendi a dar valor em tudo. Passa muita coisa pela cabeça da gente. Mas a gente renasce das cinzas. Aprendi a dar valor. É um aprendizado. Aprendemos a nos amar ainda mais. A nos olhar para dentro. Enxergar a vida de uma outra forma”, finalizou.

“Você significa muito para mim”

Maicon Shereiber, 39 anos, autônomo, marido de Talita, foi o “mentor intelectual” da homenagem, ao pedir para que fosse enaltecida a luta pela vida de sua guerreira.

“Ela significa muito para mim. Falar sobre essa luta que ela teve e demonstrar a todos que somos capazes de ser melhor e mudar para o melhor”, disse Maicon que aproveitou e deixou uma mensagem terna para sua amada, transcrita na íntegra e tornada pública, onde ele demonstra o tamanho do seu amor, se é que esse sentimento consegue ser medido:

“Durante cinco anos juntos. Em meio às tempestades e às alegrias, Deus mostrou sua garra e sua determinação trazendo vitórias, como esse renascer maravilhoso. Nesses seis meses de luta que pude acompanhar, vi a mulher incrível que você é. De uma fé inabalável. Desde o início, na descoberta da doença, no consultório do doutor Gláucio (UBS da Vila São José) até ao Oncológico com o doutor João Gilberto. Dois profissionais e seres humanos incríveis que te acolheu. Tivemos juntos o tempo todo. Ao cair do seu cabelo até o momento de raspar a cabeça com nosso amigo e profissional Oséias (Oséias Barbe Shop e Cursos) que te deixou mais linda ainda. Pude ver que amar não é só na alegria. Quero te dizer que na nossa carreata eu me explodia de emoção ao ver cada detalhe. Do seu rosto e alívio de ter acabado e vencido. Estivemos e estaremos sempre juntos para o melhor e que agora possamos curtir cada segundo dessa nova vida! Senhora Jhonson (risos) Te amo muito e conte sempre comigo #vencendoocancersorrindo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também