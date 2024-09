Santa Eudóxia e Água Vermelha recebem seis câmeras de monitoramento

Câmera de monitoramento - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, colocou em operação na manhã desta sexta-feira (27/09), mais 6 câmeras de monitoramento nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

São três câmeras em cada distrito, em Água Vermelha, duas LPR (License Plate Recognition – Reconhecimento de Placa Veicular), tecnologia que permite a identificação automática de placas de veículos em tempo real, colocadas na entrada e saída do distrito e mais uma câmera Speed Dome que são câmeras que possuem zoom óptico, se movimentam por 360º e são controladas de forma remota pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da Guarda Municipal, colocada no complexo esportivo, monitorando o campo a quadra e a escola.

Em Santa Eudóxia mais duas LPR, monitorando os veículos que entram e saem do distrito e mais uma Speed Dome, colocada na região da rodoviária, monitorando todo o local. O investimento total foi de R$ 170.188,36 provenientes do duodécimo da Câmara Municipal de São Carlos.



Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, agradeceu a presença do prefeito Airton Garcia na entrega das câmeras e ressaltou que toda a infraestrutura, todo o sistema é do município. “Gostaria de agradecer o Prefeito e dizer que hoje estamos contentes, chegamos a 35 Km do nosso centro operacional, olha o avanço que a tecnologia vem trazendo para a segurança pública de São Carlos. Temos Água Vermelha e Santa Eudóxia com câmeras na entrada e saída, são câmeras LPR integrada ao sistema “Muralha Paulista”, que fotografam todos os carros que entram e saem dos distritos e faz a consulta, também duas câmeras Speed Dome, uma no complexo de esporte de Água Vermelha e outra na rodoviária de Santa Eudóxia que é um local onde existem muitas reclamações, principalmente nos finais de semana, estamos também chegando na área rural e vamos ter uma cidade totalmente monitorada, dentro do sistema com reconhecimento facial, isso é importante para o monitoramento da criminalidade. São Carlos é referência, estamos a frente de outras cidades, com todo sistema, toda estrutura instalada, funcionado e conectados aos principais programas de segurança pública estadual e federal, reduzindo as ações de criminosos, ocorrência de furtos, roubos e vandalismo em nosso município”.

Para o prefeito Airton Garcia o investimento em tecnologia na área da segurança pública precisa continuar. “Foram vários investimentos feitos pela nossa administração em termos de tecnologia. Estamos usando a tecnologia em prol da população, visando facilitar a vida do cidadão são-carlense e trabalhando por sua segurança”, disse o prefeito.

Michael Yabuki, Comandante da Guarda Municipal, destaca os investimentos em tecnologia na segurança pública. “O município de São Carlos tem feito investimentos na área tecnológica com câmeras de monitoramento e de leitura de placas e chegou em Água Vermelha, Santa Eudóxia e também no Varjão, essas câmeras vão permitir que os acessos a esses locais sejam monitorados, isso traz segurança para a Guarda na identificação de possíveis autores de crimes e para a população. As outras câmeras instaladas são para monitorar locais onde existem denúncias de pessoas usando esses espaços para a prática de ilícitos. As câmeras monitoram em tempo real e qualquer necessidade é encaminhada uma viatura para o atendimento”, finaliza o comandante.

