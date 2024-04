Santa Casa sedia congresso Luso-Hispânico sobre Cuidados Paliativos Pediátricos

Crédito: Luciano Zanollo

Foi realizada no anfiteatro da Santa Casa de São Carlos sexta-feira, 12, a cerimônia de abertura do I Congresso Brasileiro de Dor Infantil e Cuidados Paliativos Pediátricos, I Congresso Luso-Hispânico de Cuidados Paliativos Pediátricos, I Simpósio de Tecnologias em Saúde Infantil, destinado a estudantes e profissionais da saúde, bem como áreas correlatas.

Segundo a presidente do congresso, Esther Ferreira, o evento representa a importância do tratamento infantil. “Estamos muito felizes com a grande procura de participantes, os debates estão sendo conduzidos por profissionais especializados no assunto. Este é um evento não apenas enriquecedor, mas também absolutamente necessário para promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências, visando melhorar o cuidado e o bem-estar das crianças em todo o mundo”. disse.

O vice-presidente do congresso, Rodrigo Reiff, também destacou a participação maciça de alunos e profissionais de várias partes do mundo. “Estamos impressionados com o alcance deste congresso que reúne mentes brilhantes de todo o mundo para discutir e avançar no tratamento da dor infantil e cuidados paliativos pediátricos”, afirmou.

Para o provedor da Santa Casa, o evento é de grande importância, pois se trata do tratamento das crianças com carinho. “A Santa Casa é referência em atendimento pediátrico e infantil, e reconhecemos a importância de ofecer um cuidado humanizado. Aproveito esta oportunidade para ressaltar que o hospital abrirá 17 novos leitos, ampliando assim o atendimento Neonatal”, disse.

O evento foi encerrado sábado, 13, e transmitido online para seis países: Portugal, Espanha, Moçambique, Angola, México e Cabo Verde. Além disso, os participantes inscritos que submeterem resumos científicos receberam certificados de participação, reconhecendo assim suas contribuições para o enriquecimento do debate e do conhecimento na área.

