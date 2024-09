Santa Casa recebe visita de representantes do Rotary Club na nova Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos recebeu nesta segunda-feira (02), a visita do presidente do Rotary Club, Euclides Matheucci Junior e do médico e intercambista da Itália, Alberto Domenighi. Eles foram recebidos pelo diretor técnico da Santa Casa, Dr. Roberto Muniz Junior, e pela diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, na nova Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN) da instituição.

A visita fez parte de uma agenda do Rotary voltada ao fortalecimento de parcerias com instituições de saúde. Alberto Domenighi veio conhecer o sistema de saúde da cidade e de outras localidades da região como parte de seu projeto de intercâmbio.

Durante a visita, os representantes conheceram as instalações do hospital, com destaque para a nova Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN). O Rotary Club está doando oito leitos para a UCIN, cuja construção foi recentemente concluída com o apoio da empresa Bandeirantes. Atualmente, a Santa Casa está na fase de aquisição dos equipamentos necessários para que a nova unidade entre em funcionamento e possa atender São Carlos e região.

Na oportunidade, Euclides Junior destacou o compromisso do Rotary em apoiar a Santa Casa em iniciativas que beneficiam diretamente a comunidade. “Nós sempre estevemos ao lado da Santa Casa, contribuindo para que a instituição possa oferecer o melhor atendimento à nossa população. Este projeto da UCIN, é mais um exemplo do nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, ressaltou a importância dessa parceria. “Essa parceria é de extrema importância para a Santa Casa e para toda a região. A nova unidade, que em breve estará operando, representa um avanço significativo na assistência neonatal em São Carlos e cidades vizinhas. Agradecemos imensamente o apoio do Rotary e de todos os envolvidos neste projeto, que vai salvar muitas vidas.”

