Santa Casa recebe placa comemorativa pela certificação Diamond durante o 1° Mentorship Angels 2024

A Santa Casa de São Carlos foi palco do 1º Mentorship Angels 2024, um evento pioneiro que integra o Programa Angels, voltado para a promoção do compartilhamento de boas práticas e metodologias no combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). A iniciativa reuniu especialistas de diferentes estados do Brasil com o objetivo de trocar experiências, aprender novas abordagens e fortalecer redes de contatos entre os profissionais de saúde.

Durante o evento, diversos especialistas tiveram a oportunidade de discutir casos, compartilhar estratégias de tratamento e se atualizar sobre as mais recentes inovações no tratamento do AVC, contribuindo para a melhoria da assistência prestada em seus respectivos hospitais. A primeira edição do Mentorship Angels foi amplamente considerada um sucesso pelos participantes.

O coordenador de Neurologia da Santa Casa, Dr. Vitor Pugliesi, ressaltou a importância de eventos como este para a evolução da área. "A realização do Mentorship Angels na Santa Casa é um marco importante para o combate ao AVC no Estado de São Paulo. Esse encontro fortalece o trabalho em rede entre as instituições e nos permite aprender com as melhores práticas. O intercâmbio de experiências e conhecimentos é fundamental para continuarmos avançando no tratamento dessa doença que afeta tantas vidas."

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, celebrou o sucesso do evento e destacou o papel da instituição no cenário da saúde: "Ser sede de um evento desse porte reafirma o compromisso da Santa Casa com a excelência no atendimento à saúde. O Mentorship Angels trouxe a oportunidade de aprimorar ainda mais nossas práticas no combate ao AVC e fortalecer as relações entre os hospitais. A troca de conhecimentos é essencial para garantir uma assistência cada vez mais qualificada e eficiente."

Premiação

A Santa Casa de São Carlos conquistou em agosto de 2024, a certificação Diamond do programa ESO Angels Awards e hoje a placa comemorativa foi entregue à equipe. Esta é a mais alta honraria concedida pelo programa para hospitais que tratam Acidente Vascular Cerebral (AVC), representando a excelência na assistência prestada aos pacientes.

A avaliação é trimestral e é feita após registro na plataforma RES-Q (Registry of Stroke Care Quality), cujo objetivo é fomentar pesquisas relacionadas à ciência. É ofertada, desde 2018, na América Latina, pela Sociedade Iberoamericana de Doenças Cérebro Vasculares em parceria com a Organização Mundial de AVC.

