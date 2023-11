Santa Casa recebe equipe do Ministério da Saúde para certificação de eliminação vertical do HIV

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos recebeu nesta sexta-feira (10), a Equipe Nacional de Validação do Ministério da Saúde para o processo de certificação do Selo Prata de Boas Práticas da eliminação da transmissão vertical do HIV, que o município está pleiteando.

A visita faz parte da programação realizada pela Equipe Nacional de Validação do Ministério da Saúde, que também esteve na Prefeitura e em outras unidades de saúde do município nesta semana. Durante a visita, os técnicos foram recebidos pela Diretora de Práticas Assistenciais, Carolina Toniolo Zenatti, pela Coordenadora da Maternidade, Dra. Bruna Parreira, e outros profissionais do hospital, e conheceram às dependências da Santa Casa Clínicas e da Maternidade, onde colheram informações para validação da certificação.

A proposta de certificação da Eliminação da Transmissão Vertical de HIV e Sífilis abrange municípios com 100 mil ou mais habitantes e estados que cumpram e mantenham critérios mínimos, além de alcançar as metas de eliminação por meio dos indicadores estabelecidos.

O objetivo é aprimorar as ações de prevenção, de diagnóstico, de assistência e de tratamento das gestantes e das crianças. Além disso, busca garantir a qualificação da Vigilância Epidemiológica e dos sistemas de informação, monitoramento e avaliação contínua das políticas públicas voltadas à eliminação da transmissão vertical do HIV. “Esse é um importante momento para mostramos a qualidade dos serviços de assistência no pré-natal, parto e puerpério, que prestamos no município. Essa certificação será mais um passo conquistado no combate dessas doenças”, destacou a Dra. Carolina Zenatti.

Após análise dos dados, o Selo Prata será entregue em dezembro aos municípios que alcançaram os critérios estabelecidos, em uma cerimônia a ser realizada em Brasília. Também participaram da visita, a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, e as diretoras de Vigilância em Saúde, Denise Martins e da Gestão do Cuidado Ambulatorial, Crislaine Mestre.

