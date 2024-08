Santa Casa recebe apoio de R$ 1 milhão para novo ambulatório oncológico

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos recebeu a visita do senador Ciro Nogueira, acompanhado pelo deputado federal Maurício Neves, pelo candidato a prefeito e vice-prefeito do município, Netto Donato e Roselei Françoso, respectivamente, do vereador Lucão Fernandes, e do presidente do Saae, Mariel Olmo. Eles foram recebidos pelo provedor da instituição, Antonio Valério Morillas Junior, pela diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, pelo diretor técnico, Dr. Roberto Muniz Junior e pelo mesário Omar Casale.

Durante o encontro, o provedor entregou ao senador um ofício explicando o projeto do ambulatório oncológico, e o senador ofereceu apoio à Santa Casa com uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão, sinalizando seu interesse em apoiar o projeto e destacando a importância de contribuir para a conclusão da iniciativa. “Esse é um projeto essencial para a nossa região. O novo prédio permitirá a centralização das atividades e uma maior integração no cuidado aos pacientes. O apoio do senador Ciro Nogueira é fundamental para que possamos equipar o centro de maneira adequada”, afirmou Antonio Valério.

O senador Ciro Nogueira ressaltou o valor de apoiar instituições como a Santa Casa, reconhecendo o papel fundamental que elas desempenham na assistência à saúde pública. “Fico honrado em poder estreitar essa parceria com a Santa Casa de São Carlos. Vamos acatar o pedido e destinar os recursos para apoiar a conclusão do novo centro oncológico, estabelecendo um relacionamento contínuo e sólido com a instituição, sempre com foco na melhoria dos serviços prestados à população”, declarou o senador.

Com uma área construída de 754,3 metros quadrados, o novo centro contará com oito consultórios para atendimento de oncologistas e outros especialistas, uma equipe multidisciplinar, espaço para cuidados com curativos e ostomias, além da proximidade com os setores de quimioterapia e radioterapia.

