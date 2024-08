Santa Casa realiza curso de capacitação em doação de órgãos

SIGA O SCA NO

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos promoveu nesta terça-feira, 6, um curso de capacitação destinado aos profissionais da saúde sobre o processo de doação de órgãos. A iniciativa foi conduzida pela Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Ribeirão Preto, renomada por seu trabalho na área de transplantes, e ministrada pelo médico intensivista e coordenador da OPO Ribeirão Preto, Marcelo Bonvento.

A capacitação faz parte dos esforços contínuos da Santa Casa para aprimorar os conhecimentos e habilidades de sua equipe, garantindo que estejam bem preparados para lidar com situações delicadas e essenciais como a doação de órgãos. "A doação de órgãos é um ato de extrema generosidade que pode salvar muitas vidas. Nosso objetivo com este curso é proporcionar aos profissionais da saúde todas as ferramentas necessárias para conduzir o processo de forma ética, eficiente e humanizada. Agradecemos à OPO de Ribeirão Preto pela parceria e pelo conhecimento compartilhado," disse a coordenadora de Enfermagem e da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Flávia Serpa Marques.

Para o coordenador de enfermagem e membro da CIHDOTT, Tiago Clezer, participar desta capacitação é fundamental para que os profissionais possam atuar com segurança e assertividade em um momento tão sensível. "A troca de experiências e a atualização de protocolos são essenciais para que possamos oferecer o melhor atendimento e apoio às famílias dos doadores."

Segundo o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, o curso realizado pela OPO representa um avanço significativo para a Santa Casa, fortalecendo ainda mais a capacidade da equipe em atuar em prol da doação de órgãos e da salvação de vidas. "A Santa Casa de São Carlos tem o compromisso de proporcionar cuidados de excelência e de estar sempre à frente em termos de conhecimento e práticas na área da saúde. A capacitação em doação de órgãos é mais um passo importante nesse sentido, reafirmando nosso compromisso com a vida e com a comunidade."

Leia Também