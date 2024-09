Santa Casa realiza 4° trombectomia em paciente de 39 anos

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realizou o 4° procedimento de trombectomia, desta vez em uma paciente de 39 anos. Este avanço reforça a excelência do hospital no atendimento a casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), uma das principais causas de mortalidade e incapacidade no Brasil.

O neurologista e coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, Dr. Vitor Pugliesi, destaca a importância desse procedimento para a recuperação dos pacientes acometidos por AVC. "A trombectomia é um procedimento crucial que possibilita a remoção do coágulo responsável pelo bloqueio do fluxo sanguíneo ao cérebro, aumentando significativamente as chances de recuperação sem sequelas graves. Realizar esse procedimento pela quarta vez demonstra a capacidade técnica e a dedicação de toda a equipe da Santa Casa em oferecer o melhor tratamento possível aos nossos pacientes," afirma Dr. Pugliesi.

O neurocirurgião responsável pelo procedimento, Dr. Lucas Bonadio, também ressalta a importância desse avanço para a instituição. "A realização deste quarto procedimento de trombectomia na Santa Casa é um grande marco para a instituição e para a saúde dos nossos pacientes. Conseguir remover o coágulo que causa o AVC em tempo hábil é fundamental para evitar danos irreversíveis no cérebro. Nosso objetivo é sempre proporcionar o tratamento mais eficiente e rápido, e a equipe tem demonstrado uma competência extraordinária nesse sentido. Cada procedimento bem-sucedido é mais um passo na direção de salvar vidas e melhorar o prognóstico de nossos pacientes," explica Dr. Bonadio.

Além do impacto direto na saúde dos pacientes, o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, ressalta o compromisso contínuo da instituição em investir em tecnologia e capacitação. "Nossa missão é garantir que a população de São Carlos e região tenha acesso a tratamentos de ponta, como a trombectomia, que podem salvar vidas e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Estamos orgulhosos da nossa equipe de Neurologia e do atendimento humanizado que oferecemos, sempre pautado pela excelência," declara o provedor.

Leia Também