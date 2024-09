Santa Casa forma segunda turma do Curso de Especialização em Instrumentação Cirúrgica

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos, por meio do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), promoveu o evento de encerramento e apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da segunda turma do Curso de Especialização - Pós-Técnica em Instrumentação Cirúrgica. Com essa realização, a Santa Casa se destaca como o único hospital filantrópico do interior do estado a ter um curso técnico de especialização reconhecido pela Secretaria Estadual de Educação.

Durante o evento, o gerente do IEP, Andre Mascaro, destacou o sucesso do curso, evidenciando que muitos alunos já foram contratados, incluindo um que agora faz parte do corpo técnico da própria Santa Casa. “É gratificante ver o impacto imediato desse curso na vida profissional dos nossos alunos. A formação oferecida aqui não só eleva o nível de conhecimento técnico, mas também garante uma inserção direta no mercado de trabalho, o que reflete a excelência e a seriedade do nosso programa”, afirmou Mascaro.

O provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Junior, também ressaltou os esforços contínuos da instituição em formar novos profissionais qualificados e enalteceu o trabalho desenvolvido pelo IEP. “Nosso compromisso vai além da prestação de serviços de saúde; buscamos também ser uma referência na formação de profissionais que farão a diferença no sistema de saúde. O IEP tem se destacado pela qualidade dos cursos oferecidos, e o reconhecimento deste curso pela Secretaria Estadual de Educação é uma prova do nosso empenho em proporcionar educação de excelência”, declarou Morillas Junior.

O evento contou ainda com a presença do diretor técnico da Santa Casa, Dr. Roberto Muniz Junior, e de Márcya Restier, coordenadora da Pós-Técnica em Instrumentação Cirúrgica.

