Santa Casa e Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania garantem acolhimento digno para paciente vulnerável

O provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Junior, e o chefe de gabinete da Secretaria de Cidadania, Ronaldo Pacheco, representando a secretária Gisele Santucci, juntamente com a gerente de enfermagem Ariadni Martins, a coordenadora de enfermagem Simone Loboschi, e as assistentes sociais Mayara Cazú e Darcilia Moreira, acompanharam o paciente durante o processo de alta, garantindo todo o suporte necessário para sua transferência para o novo local de acolhimento.

Essa mobilização foi fundamental para oferecer dignidade e segurança a uma pessoa em situação de vulnerabilidade extrema. Segundo a Diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, o caso reflete o compromisso da Santa Casa em ir além do atendimento hospitalar, trabalhando para que cada paciente tenha uma continuidade de cuidado que respeite sua dignidade e direitos. "A articulação com a Secretaria Municipal foi decisiva, assim como o trabalho dedicado da nossa equipe de assistentes sociais, que esteve à frente de cada etapa do processo."

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, destacou a importância da parceria entre as instituições para resolver questões sociais tão complexas. "A atuação integrada entre os setores foi essencial para encontrar uma solução humanizada e eficiente. Nosso papel é garantir que as pessoas mais vulneráveis sejam assistidas com respeito e acolhimento."

O Provedor Antônio Valério também elogiou a iniciativa. "O resultado alcançado reforça o papel da Santa Casa como uma instituição comprometida não apenas com a saúde, mas com o bem-estar integral das pessoas. Esse é um exemplo de como o trabalho conjunto pode transformar vidas."

Uma ação exemplar de cuidado e articulação marcou o destino de um paciente que estava internado há 179 dias na Santa Casa de São Carlos, sem o apoio de familiares. Por meio de um trabalho conjunto entre o Serviço Social do hospital e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, foi possível garantir uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) para o acolhimento do paciente de 74 anos, que teve alta na segunda-feira (13).