Santa Casa é escolhida para sediar o 1º Mentorship Angels 2024

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos reafirma seu compromisso na luta contra o Acidente Vascular Cerebral (AVC) ao ser escolhida como sede do 1º Mentorship Angels 2024. Esse evento pioneiro, que integra o Programa Angels, foi idealizado para promover o compartilhamento de boas práticas e metodologias no combate ao AVC entre hospitais do Estado de São Paulo.

O evento será realizado no dia 20 de setembro, das 9h às 18h, na Santa Casa, localizada na rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573, Vila Pureza, no Núcleo Acadêmico do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da instituição.

A escolha da Santa Casa para sediar essa primeira edição é um reconhecimento pelos resultados expressivos alcançados ao longo dos anos no atendimento de excelência a pacientes com AVC. "É uma grande honra participar desse momento em que a nossa instituição se torna um modelo de referência para outros hospitais do Estado. Essa conquista reflete o empenho e a dedicação de toda a nossa equipe em buscar as melhores práticas no cuidado com o paciente", disse o coordenador da neurologia da Santa Casa, Vitor Pugliesi.

Durante o evento, a Santa Casa será apresentada como um espelho de excelência, destacando-se como referência para os demais hospitais da região no tratamento e prevenção do AVC.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Júnior, também comentou sobre a importância desse reconhecimento. "Receber a responsabilidade de sediar o 1º Mentorship Angels 2024 é uma prova do compromisso e da qualidade do trabalho desenvolvido por toda a nossa equipe. Transformar a Santa Casa em uma referência para outras instituições é motivo de grande orgulho e satisfação. Essa conquista reflete o esforço contínuo em oferecer o melhor para a nossa região e fortalecer o sistema de saúde do país. Agradeço imensamente a todos que contribuíram para alcançarmos esse patamar."

