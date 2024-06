Santa Casa destaca a importância do apoio psicológico para profissionais da Hotelaria

Crédito: Comunicação Santa Casa

Dando continuidade ao Projeto Aconchegue, que tem como objetivo levar acolhimento e a promoção da Saúde Mental aos funcionários da Santa Casa de São Carlos, os colaboradores do setor da Hotelaria participaram de rodas de conversa, dinâmicas de grupo e exercícios conduzidos pela Psicologia Organizacional do Centro Integrado de Humanização (CIH) da instituição.

As intervenções, que aconteceram no Núcleo Acadêmico do IEP, possibilitaram a expressão das emoções e trabalharam temáticas específicas, como o universo do trabalho e o autocuidado. Na ocasião, fotografias dos colaboradores, tanto individuais como em grupo, foram expostas em um mural da instituição.

Segundo a coordenadora do CIH, Juliana Tedesco, a iniciativa é fundamental para reforçar a importância do bem-estar mental no ambiente de trabalho. "As rodas de conversa e as dinâmicas de grupo proporcionam um espaço seguro para que os colaboradores expressem suas emoções e discutam temas relevantes, promovendo assim um melhor autocuidado e um ambiente de trabalho mais saudável," destacou Juliana.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, enalteceu a iniciativa e também falou da importância da promoção do autocuidado. "Estamos muito orgulhosos do Projeto Aconchegue e dos resultados que ele está trazendo. A saúde mental dos nossos colaboradores é uma prioridade, e iniciativas como essa mostram nosso compromisso com o bem-estar de todos que fazem parte da Santa Casa de São Carlos. Nossos funcionários são a essência da nossa instituição, e valorizá-los é essencial para mantermos a qualidade e a humanização dos serviços que oferecemos. Agradeço a todos os envolvidos por seu empenho e dedicação."

