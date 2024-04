Santa Casa de São Carlos celebra 133 anos, marcados por histórias de superação

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de São Carlos celebra nesta sexta-feira, 12 seus 133 anos de existência, marcados por uma jornada de gratidão e resiliência em cada história compartilhada. Este aniversário não apenas representa um marco, mas também uma oportunidade para refletir sobre o compromisso contínuo da instituição com a vida e o bem-estar da comunidade.

Uma dessas histórias, a de Luisa Baptista, triatleta, ilustra o espírito de superação. Após um acidente grave enquanto se preparava para as Olimpíadas, Luisa encontrou na Santa Casa uma equipe médica multidisciplinar e um centro cirúrgico preparado para recebê-la. Hoje ela se recupera do acidente mirando novos projetos em sua carreira. Isso mostra que o hospital possui uma estrutura disponível para atender qualquer paciente que necessite de atendimento.

A pandemia trouxe desafios sem precedentes, mas também momentos de esperança. Clayton Cunha Pereira, após 30 dias de batalha contra a COVID-19, se tornou um símbolo de resiliência, graças aos cuidados dedicados da equipe hospitalar. Sua determinação e a dedicação incansável dos profissionais resultaram em sua recuperação, inspirando não apenas aqueles ao seu redor, mas também os mais de 2600 pacientes com Covid atendidos pela Santa Casa entre 2020 e 2023.

A jornada de Magda Bertelli e seu filho Theo, também é um relato de coragem e superação. Após um parto de emergência, com apenas 32 semanas, Theo nasceu com 1,3 kg e foi encaminhado para a UTI neonatal. Ele passou por cirurgias e enfrentou várias complicações, incluindo uma parada renal. No entanto, com o apoio e dedicação da equipe médica, Theo mostrou uma incrível resiliência e, após meses de tratamento, recebeu alta. O desenvolvimento dele continua sendo acompanhado pelo Serviço de Acompanhamento de Intervenções em Bebê de Alto Risco (SAIBE), que realiza 157 atendimentos por mês, em média, desde 2023.

Rosângela Edgar, uma das técnicas de enfermagem da instituição personifica a dedicação dos mais de 1,3 mil funcionários da Santa Casa. Ela começou como auxiliar de limpeza e hoje se dedica aos pacientes da UTI Neonatal. Ela é apenas um exemplo dos mais de 600 profissionais de enfermagem comprometidos com o cuidado e bem-estar dos nossos pacientes.

Para o provedor do hospital, Antonio Valério Morillas Júnior, cada história de superação é um lembrete do propósito fundamental da instituição que é cuidar e valorizar a vida de todos os que por ali passam. "Todas essas histórias de superação contaram com o trabalho de cada funcionário. É graças a toda a equipe que as pessoas encontram esperança e superação. Estamos empenhados em melhorar cada vez mais para que a instituição continue crescendo e buscando investimentos para o ensino, pesquisa e saúde", disse o provedor.

