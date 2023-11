SAAE revitaliza Praça da ETA na Carlos Botelho

Um antigo ex-cartão postal no coração de São Carlos, o espaço público na entrada da Estação de Tratamento de Água Vila Pureza, na Avenida Dr. Carlos Botelho, 1.201, foi reformado e revitalizado e será entregue à comunidade pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) neste sábado, dia 11/11, a partir das 19h30, em cerimônia que reunirá autoridades, convidados e a população em geral. A revitalização externa trará à tona um cenário que marcou época na cidade porque atraía centenas de pessoas, entre crianças e adultos. Foram remodelados a pracinha, com bancos e jardins, espelho e cascata de água, com uma nova fonte luminosa com cinco coreografias diferentes.



BREVE HISTÓRIA – A Estação de Tratamento de Água Vila Pureza foi construída em 1957 e inaugurada três anos depois. Em 1973 ganhou uma ampliação. Mas foi em 12 de maio de 2000, que a ETA recebeu um auditório na parte interna, o espelho, a cascata, a fonte de água, a iluminação e a praça na parte externa. O local ganhou o nome de ‘Espaço Público João Augusto Bianco’. Depois, por volta de 2002, o espaço ficou desativado até os dias atuais.



PALAVRA DO PRESIDENTE - Para o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, essa retomada do espaço tem um significado muito importante para a cidade. “Resgatar a memória, é sempre preservar a história. Nossa ideia é trazer de volta aos são-carlenses toda aquela nostalgia que este espaço inspira. A beleza do lugar sempre foi um chamariz. Afinal, além de crianças, adultos e idosos, muitas noivas diziam: ‘quero uma foto no chafariz do SAAE’. Portanto, essa recuperação, acredito, é um motivo de orgulho para a cidade e para todo o conjunto de colaboradores do SAAE”.



O chefe de gabinete do SAAE, José Augusto Santana, enxerga esse momento como especial para a cidade de São Carlos. “Essa reinauguração, essa tirada do esquecimento de um espaço tão bonito e importante, acredito, será um divisor de águas aos olhos de todos. Estamos entregando um projeto paisagístico e lúdico, com mais de 100 pontos de iluminação de led dentro da fonte luminosa. Não significa apenas uma restauração física, ela é um lembrete de nossa dedicação e compromisso: à medida que a água flui na fonte, esperamos que as pessoas também lembrem-se de cuidar e preservar nossos tesouros locais e, claro, cuidar melhor da água. Estou certo de que este será, novamente, um ponto de encontro das famílias são-carlenses” .



“Para nós, servidores que atuamos no dia a dia, voltar ao local de trabalho com este ambiente revitalizado, esta nova visão, é como entrar em uma casa que teve uma bela reforma. Representa um ânimo e um estímulo também renovados para o exercício responsável e o compromisso inadiável que nós, funcionários do SAAE, temos com cada morador de São Carlos”, diz a Gerente de Operações e Tratamento de Água e Esgoto do SAAE, Dra. Leila Patrizzi,

A ETA Vila Pureza é responsável pelo tratamento de toda a água captada pelas duas grandes fontes que abastecem a população de São Carlos: Espraiado/Monjolinho e Ribeirão Feijão. No lugar, também funcionam os laboratórios de análises que executam um trabalho rigoroso para garantir a qualidade da água distribuída aos moradores. Essa atividade é desenvolvida por 37 funcionários que atuam em diversas áreas, como operação, supervisão, manutenção, serviços gerais, laboratórios de físico-química e biologia.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ETA – A ETA também desenvolve um trabalho importante de educação ambiental, recebendo visitas monitoradas de escolas. Apenas neste ano, cerca de 3.000 alunos de escolas públicas e particulares de São Carlos e região já passaram pela ETA e receberam orientações sobre temas como uso responsável da água, tratamento da água, uso e ocupação do solo, preservação de mananciais, coleta seletiva, entre outros. A equipe de educadores ambientais é composta por oito profissionais: Gilcimar Trento Ferreira, Natália Verona, Eliana de Cássia G. Aiello, Carlos dos Santos, Herik Carminato, Flávio Gomes Leite, Renata Custódio e Leila Patrizzi.