SAAE informa: Haverá interrupção programada para manutenção preventiva na Captação do Espraiado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) comunica que realizará interrupção programada no próximo sábado, dia 25/01/2025, no período das 7h às 12h, no Sistema de Captação do Espraiado, para o trabalho necessário e indispensável de limpeza da caixa de sucção de bombeamento. Como a referida captação é responsável por cerca de 12% da produção de água que abastece São Carlos, é prudente informar, de forma antecipada, que poderá ocorrer desabastecimento pontual nas seguintes regiões:

• Centro da cidade;

• Vila Nery e bairros adjacentes;

• Vila Prado e bairros adjacentes;

• Vila Alpes e bairros adjacentes;

• Cidade Aracy e bairros adjacentes.

Convém ressaltar que após o término da manutenção, a normalização do abastecimento de água ocorrerá de forma gradual, durante o domingo (26/01), podendo, inclusive, se estender até segunda-feira (27).

Durante este período, o SAAE São Carlos solicita a compreensão e colaboração dos consumidores para que programem a utilização da água apenas para tarefas essenciais e inadiáveis.

Para atualização das informações, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário através do nº 0800-300-1520. A ligação é gratuita.