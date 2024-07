Saae construirá poço profundo de água no Cedrinho

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), através do presidente, Engenheiro Mariel Olmo, assinou na última terça-feira, 30/07, o contrato e a ordem de início da construção de um Centro de Produção, Reservação e Distribuição de Água Potável na área própria da autarquia localizada no Cedrinho (Distrito Industrial), que tem 1.713 m2.

Cidade Aracy Beneficiada - Neste espaço, será construído um poço tubular profundo, de 320 m, com capacidade de vazão de 200 m3/h, bem como um Reservatório Elevado Tubular Metálico com capacidade para 2.650 m3 de água, o equivalente a 2 milhões e 650 mil litros. A obra também inclui uma casa de bombas, uma casa de química e uma cabine de energia elétrica. Ainda será construída uma adutora com 2.217 m, com 250 milímetros de diâmetro, para interligar o Reservatório do Cedrinho com a CDHU, o que permitirá enviar água para a grande Cidade Aracy e aliviar a Vila Alpes.

Investimento: R$ 10,3 milhões - O consórcio licitado chama-se “Eficiência São Carlos/Cedrinho”, formado pelas empresas RHS Controls e Uniper. O investimento do Saae é de R$ 10 milhões e 349 mil, e o prazo de execução contratual é de 12 meses. De acordo com Ariel Accorci, sócio proprietário e gestor da empresa RHS Controls, obras deste porte e desta natureza são fundamentais em municípios que estão em expansão, como São Carlos. “A cidade cresce, a população cresce, o consumo de água cresce, a região onde será feita a obra estão saindo muitos empreendimentos imobiliários e, por isso, o impacto deste suporte em saneamento terá um papel fundamental. São Carlos e sua população ganharão muito com isso”.

O presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, acredita que este conjunto de ações no Cedrinho vai representar, a curto, médio e longo prazos, a solução de um gargalo histórico que é a falta de água no Cidade Aracy, o bairro mais populoso de São Carlos. “Desde que assumi a autarquia, em março de 2023, eu já sabia que o grande desafio era, como ainda é, cuidar do abastecimento de água da cidade de água de São Carlos. A assinatura deste contrato, agora, é resultado de um esforço coletivo para dar uma resposta positiva aos moradores da cidade, de modo especial aos da grande região do Cidade Aracy, que é a mais penalizada nos períodos de estiagem prolongada como a que enfrentamos neste momento. Sem dúvida alguma, um salto extraordinário no saneamento básico de nossa cidade”.

Leia Também