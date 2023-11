SAAE adota medida emergencial para diminuir falta de água no Cidade Aracy

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), Engenheiro Mariel Olmo, reuniu na tarde desta sexta-feira, 17/11, equipe de técnicos da autarquia para ação emergencial de diminuição de falta de água registrada na grande região do Cidade Aracy. Também participaram do encontro, o vereador Dé Alvim e o vereador licenciado e atual Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.



CARRETAS-PIPA/ 30 MIL LITROS CADA - Durante a tarde, o SAAE enviou 5 carretas-pipa com capacidade de 30 mil litros de água cada uma, que contribuíram bastante para ajudar a aumentar o nível dos dois reservatórios que atendem toda aquela enorme região: o do Cidade Aracy e CEAT – Centro Empresarial de Alta Tecnologia. Não foi uma medida que resolveu o problema, mas pelo menos ajudou a manter alguma quantidade de água. Neste sábado, 18/11, as 5 carretas realizarão o mesmo serviço.



FERIADOS/CONSUMO - Vale lembrar que essa falta de água, principalmente na grande Cidade Aracy, se deve, basicamente, ao aumento de 27% no consumo em decorrência das temperaturas recordes registradas nos últimos dias, chegando, em média, a 40 graus em São Carlos. Além disso, a sequência de feriados neste mês ( dias 2, 4 e 15) também colaborou para a maior permanência das pessoas em casa e, consequentemente, grande uso de água para higiene pessoal, hidratação, lazer, etc.



O presidente do SAAE, Mariel Olmo, salientou que o envio de carretas-pipa para o Cidade Aracy foi uma medida paliativa e pontual para amenizar a situação. “É o que SAAE decidiu fazer como uma espécie de ‘socorro’ diante desse momento crítico. Mas é bom deixar muito claro que nossos engenheiros e técnicos já estão realizando manobras na rede de água para que possa haver um equilíbrio de abastecimento na parte alta e na parte baixa do bairro”.



USO CONSCIENTE DA ÁGUA - O SAAE também pede para a população que colabore com atitudes que promovam o uso racional e responsável da água sempre, mas, principalmente, neste período de grande escassez. Usar mangueiras para lavar calçadas, veículos, resfriar o quintal ou o telhado neste instante, é quase uma atitude irresponsável que pode contribuir para agravar o cenário que já assusta e incomoda bastante.

