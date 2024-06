Rumo finaliza passarela na região do CDHU

Crédito: Divulgação

A Rumo está finalizando mais uma obra em parceria com a Prefeitura de São Carlos. Desta vez a obra em andamento é a passagem sobre a linha na Vila Morumbi, na região da CDHU, com a construção de passarela para pedestres. O objetivo é oferecer maior segurança aos moradores dessa região da cidade.

“Com investimento de R$ 4 milhões, a obra faz parte do complexo viário do novo viaduto que será construindo na Avenida Heitor José Reali sobre a linha férrea sentido Avenida Morumbi”, explica Leonardo Lázaro, secretário de Obras Públicas

A primeira obra referente a outorga de concessão da malha paulista foi a duplicação do pontilhão da Praça Itália, um investimento que ultrapassou R$ 19 milhões. A segunda intervenção está em curso com a construção da alça viária que vai fazer a junção do Viaduto 4 de Novembro, permitindo acesso em declive a Rua General Osório, além da recuperação da estrutura, pavimentação asfáltica e pintura do Viaduto, um investimento de R$ 15 milhões. A obra cumpre uma Resolução do Governo Federal que proíbe passagem em nível nos municípios.

Em parceria com a Prefeitura de São Carlos, a Rumo também está realizando uma obra contra enchentes. Por determinação da Justiça Federal a concessionária da malha paulista está finalizando a ampliação da vazão do córrego Monjolinho sob a linha férrea com a construção de uma ponte com 86 metros de cumprimento que está sendo instalada para receber os trilhos do trem. A obra está estimada em R$ 80 milhões. A intervenção vai aumentar a atual capacidade de vazão do córrego Monjolinho, sendo suficiente para comportar fortes chuvas, evitando alagamentos na Rotatória do Cristo.

