Rua Dr. Bernardino de Campos passa a ter mão única de direção

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) iniciou nesta sexta-feira (6) a implantação de mão única de direção na Rua Dr. Bernardino de Campos, localizada na Vila Prado. Com a mudança, o trânsito no local passará a fluir exclusivamente no sentido da Avenida Grécia para a Rua Dr. Duarte Nunes.

A alteração tem como objetivo principal melhorar a segurança de pedestres e aumentar a fluidez no trânsito da região. A SMTT orienta os motoristas a redobrarem a atenção à nova sinalização implantada no local.

Agentes de Trânsito estarão presentes para auxiliar os motoristas e garantir o cumprimento das mudanças.

