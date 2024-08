Rua do Parque na Vila Nery está sendo prolongada até a Rua Crecensio Coca

Máquinas trabalham no local - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Obras Públicas, iniciou a pavimentação e construção de passeio público no prolongamento da Rua do Parque, localizada na Vila Nery.

No total serão pavimentados 706,65 m² de via, além de 315,00 m² de passeio público, chegando até a Rua Crecensio Coca, um investimento de R$ 222.252,22 por meio do Programa Nossa Rua, uma parceria entre município e o Governo do Estado, que no total vai aplicar R$ 19.631.858,02, sendo R$ 12.000.000,00 com recursos do da Prefeitura de São Carlos e R$ 7.500.000,00 com repasse estadual, na realização de obras de pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico.

Nos próximos dias as obras começam na rua Giacomini Vaccari, no Jardim Santa Maria II e na via de acesso da rodovia Washington Luís no km 226 + 735 metros.

Leia Também